I WIND MUSIC AWARDS stanno tornando! Il 4 e 5 giugno alla’Arena di Verona i premi più attesi della musica italiana. Biglietti disponibili

COMUNICATO STAMPA

TORNANO I

I PREMI PIÙ ATTESI DELLA MUSICA ITALIANA

IL 4 E 5 GIUGNO ALL’ARENA DI VERONA

Biglietti disponibili in prevendita su www.ticketone.it!

I WIND MUSIC AWARDS stanno tornando! Il 4 e 5 giugno l’Arena di Verona farà da cornice agli attesissimi premi della musica italiana: due serate in compagnia delle grandi stelle della musica che, come di consueto, verranno premiate per i loro recenti successi discografici e live.

I biglietti per assistere alle due serate della dodicesima edizione dei WIND MUSIC AWARDS saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di oggi, venerdì 16 marzo, su www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di lunedì 19 marzo nei punti vendita e prevendite abituali (per info: www.fepgroup.it ).

Nel corso delle serate, che vedranno la partecipazione anche di ospiti internazionali, verranno consegnati altri riconoscimenti e premi speciali agli artisti che si sono contraddistinti per risultati d’eccezione.

RTL 102.5 è la radio media partner dei WIND MUSIC AWARDS.

Redazione