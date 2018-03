A “C’è posta per te” Luciana Littizzetto

Sabato 17 marzo alle 21.20 su Canale 5 Maria De Filippi conduce la nona puntata del people show più amato e seguito della televisione “C’è posta per te”.

Il programma, giunto alla sua 21esima edizione, mantiene intatto il suo intento: creare un appuntamento televisivo che faciliti le relazioni tra le persone e all’interno delle famiglie e che consenta di superare quegli impedimenti e quelle barriere, emotive e di vita, che spesso si innalzano tra chi si ama e si vuole bene.

Mittente speciale di questa puntata l’attrice comica Luciana Littizzetto che coinvolge e diverte il pubblico in studio e a casa con la sua verve. Sono cinque i destinatari di questo invio: l’amatissimo Luca Onestini, l’intellettuale Raffaello Tonon, l’ex naufraga e soubrette Paola Caruso e le wags Michela Persico, fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani ed Erjona Sulejmani, ex moglie del centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili.

Cosa avrà in serbo Luciana per loro?

Firma la regia Paolo Pietrangeli. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset.