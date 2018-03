RAI1: BALLANDO CON LE STELLE Conduce Milly Carlucci, il mago Silvan “ballerino per una notte”

Sabato 17 marzo alle 20.35, secondo appuntamento per Ballando con le stelle, la trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci.

Sui Vip in gara si accendono nuovamente i riflettori, pronti a cimentarsi in nuove emozionanti coreografie per dimostrare al pubblico e alla Giuria in studio i loro progressi sulla pista da ballo. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao, il terzo conduttore venuto dallo spazio e a bordo pista i commenti taglienti di Roberta Bruzzone, la nota criminologa e di Sandro Mayer pronti a svelare aspetti insoliti sulle personalità dei nuovi concorrenti.

Protagonista dello spazio “Ballerino per una notte”, il mago dei maghi, una vera icona delle serate televisive: Silvan! Noto per le sue performance di fronte a grandi personalità internazionali come Ronald Reagan e la Regina Elisabetta. Il Mago Silvan nella sua carriera è stato ospite per sette volte dell’Ed Sullivan Show, ha scritto 14 libri sulla storia della magia e solo pochi mesi fa è stato insignito del prestigioso David Devant Award, assegnato dal più esclusivo e autorevole club di magia, The Magic Circle di Londra, di cui è membro onorario il principe Carlo d’Inghilterra.

La sua celebre formula Sim Sala Bim è conosciuta in tutto il mondo. Chissà se tra un passo di danza e l’altro Silvan regalerà al pubblico di Rai1 qualche straordinario numero di magia…

Per Silvan è il momento di cimentarsi in una nuova sfida, sulla pista di “Ballando con le stelle” affronterà un vero e proprio “tour de force” imparando in poche ore una coreografia realizzata per lui dalla bravissima Maria Ermachkova, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dal Direttore Sandro Mayer, presente in studio. Il punteggio così ottenuto sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Le coppie che sabato sera si contenderanno la passibilità di proseguire il loro cammino, partecipando alla prossima puntata sono: Don Diamont – Hanna Karttunnen; Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Stefania Rocca – Marcello Nuzio; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Cristina – Luca Favilla; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando.

Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata dalla sola e unica Carolyn Smith. L'ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione e, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso (al costo di euro 0,51 IVA inclusa), oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile (al costo di euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati; tutti i dettagli sono presenti sul regolamento scaricabile dal sito: http://www.ballandoconlestelle.rai.it ). A giudicare le loro performance sarà, ancora, l'inflessibile giuria presente in studio composta da

Le coppie nelle loro performance saranno accompagnate dal ritmo della Big Band guidata con maestria da Paolo Belli, che come sempre faranno la colonna sonora per l’intera serata.