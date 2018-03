18/03/2018 – 20:35 #RAI1: CHE TEMPO CHE FA OSPITI DI FAZIO: LAURA PAUSINI, GIOVANNI TRAPATTONI, ANTONIO ALBANESE

Domenica 18 marzo, nel consueto appuntamento con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio in onda alle 20.35 su Rai1, sarà ospite Laura Pausini, di cui è appena uscito il nuovo album di inediti “Fatti Sentire”. Inoltre, l’ex Ct della Nazionale Giovanni Trapattoni, Antonio Albanese, protagonista del nuovo film “Contromano”, di cui firma regia e sceneggiatura e Paolo Nespoli, astronauta ESA protagonista di VITA, la terza missione di lunga durata dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Nel cast anche Luciana Littizzetto che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. A seguire, Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti. Al tavolo, oltre a Antonio Albanese che resterà a chiacchierare con Fabio Fazio, saranno ospiti: l’attore Edoardo Leo nei cinema dal 29 marzo con “Io c’è” di Alessandro Aronadio, Enzo Iacchetti in tournée con il suo spettacolo “Libera nos domine”, Iva Zanicchi e Giobbe Covatta, impegnato a teatro con “La Divina Commediola”. E ancora, Cristiano Malgioglio che ha raggiunto oltre 16 milioni di visualizzazioni su Youtube con la sua hit “Mi sono innamorato di tuo marito” e il campione di ciclismo Filippo Ganna, reduce dai Mondiali su pista di Apeldoorn in Olanda dove ha conquistato una medaglia d’oro e una di bronzo.

