Canale5 – Luciana Littizzetto-show a “C’e Posta per te”: lettera ai “nullafacenti” della tv… – A “Ballando con le stelle” su Rai1: eliminata la coppia: Don Diamont – Hanna Karttunen – ASCOLTI: VINCE MARIA DE FILIPPI

L’ultima puntata di C’è Posta per Te, ha ospitato l’effervescente Luciana Littizzetto, che è stata protagonista di un divertente siparietto caratterizzato da un seria di suggerimenti per la conduttrice Maria De Filippi, come quello di mettere dei fazzolettini per le lacrime degli ospiti o, ancora meglio, di vendere su Ebay proprio “Le lacrime di Maria”. La Littizzetto ha poi voluto mandare la posta a cinque rappresentanti della categoria dei “nullafacenti” di professione: “Ho invitato una serie di persone che hanno imparato a vivere senza fare un cacchio, si svegliano la mattina e non fanno un tubo“, ha detto la comica tra le risate del pubblico. Destinatari degli inviti sono Erjona Sulejmani, ex moglie del centrocampista del Bologna, Blerim Dzemaili, Michela Persico, fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani, Paola Caruso, la Bonas di Avanti Un Altro, Raffaello Tonon e Luca Onestini.

Per quanto riguarda il dancing show di Rai1 “Ballando con le Stelle” è successo che: il tesoretto accumulato dal Ballerino per una notte (Silvan): 50 punti, è stato assegnato a Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale.

I Promossi che passano il turno e si esibiranno nella prossima puntata del 24 marzo sono:

Gessica Notaro – Stefano Oradei

Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina

3Giaro Giarratana – Lucrezia Lando

Cesare Bocci – Alessandra Tripoli

Cristina – Luca Favilla

Massimiliano Morra Sara Di Vaira

Akash – Veera Kinnunen

Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro

Amedeo Minghi – Samanta Togni

Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale

Eleonora Giorgi – Samuel Peron

Al ballottaggio sono finite le coppie formate da: Stefania Rocca – Marcello Nuzio (66) e Don Diamont – Hanna Karttunen (34) e proprio questi ultimi sono stati eliminati.

ASCOLTI: E nella notte della grande sfida degli ascolti tv tra Maria De Filippi e Milly Carlucci, i numeri degli ascolti tv premiano naturalmente ancora una volta e abbondantemente il programma di Canale5 “C’è Posta per Te” con 5.267.000 telespettatori e il 26,1% di share seguito da “Ballando con le Stelle” su Rai1 che si deve accontentare di 4.082.000 telespettatori e del 17,00% di share.

