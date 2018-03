[COMUNICATI] E’ online il video “Indivisibili” del tenore veneziano FOFFANO. GUARDA VIDEO

E’ online il videoclip di “INDIVISIBILI”, il singolo del tenore veneziano Luca Foffano. Il video è diretto dal regista di videoclip Max Castelli e visibile al seguente link youtu.be/3o-E9qk2DBs Il brano scritto ed arrangiato da Stefano Panizzo, aka Steven Tibet, è una romantica ballata italiana e fiaba contemporanea che arriva dritto al cuore dell’ascoltatore perché l’amore non muore mai, con un grande interprete e voce dal timbro inconfondibile, che tocca profondamente. Accattivante fin dal primo ascolto. In distribuzione dal 9 marzo entra da subito nelle classifiche di vendite raggiungendo i primi posti su Amazon Music.

Il video ha come location la suggestiva ambientazione di Sorrento, terra d’amore e cornice ideale per l’aria romantica del brano, il racconto di un amore “Indivisibile” che quasi riprende vita, ritrovando se stessi e il senso vero della propria esistenza. Luca Foffano è un artista eclettico che con la forza della sua voce calda e pulita, unita alla grande estensione ed agilità, ama sperimentare la sovrapposizione di generi diversi, la fusione della musica pop con la tradizione dell’opera. Molto legato alla sua terra di origine è denominato “La Voce di Venezia” e con una bella storia da raccontare, frutto del talento e dello studio, di tanto lavoro e sacrificio, ma soprattutto della grande passione ed amore per la musica ed il belcanto. Una lunga esperienza che parte dalle esibizioni sulle gondole lungo i canali e la laguna di Venezia, un disco con la storica etichetta britannica Decca Records con il trio “The Gondoliers”, un Live a Londra alla BBC Radio 5, fino a calcare importanti palchi all’estero tra cui il concerto a New York con la Symphony Orchestra o il premio ricevuto da Mercedes Ellington figlia di Duke Ellington al “Duke Ellington jazz festival USA“. Nell’estate 2017 firma con l’etichetta discografica “Bit & Sound Music” e con il produttore discografico Tino Coppola inizia un nuovo progetto musicale in stile crossover con un team di lavoro dedicato e collaborazioni internazionali. Siamo certi che il suono morbido, ricco e romantico della voce del cantante Luca Foffano non lascia indifferente chi ascolta. Luca Foffano – Indivisibili Link Video, Streaming e Download Online Pagina Facebook LUCA FOFFANO Redazione