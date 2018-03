19/03/2018 – 00:55 #RAI1: “S’E’ FATTA NOTTE” Maurizio Costanzo intervista Paola Ferrari e Randi Ingerman

Lunedì 19 marzo alle 00.55 su Rai1 una nuova puntata di ‘S’è fatta notte’, il programma condotto da Maurizio Costanzo. Ospite del bar sarà Paola Ferrari, 40 anni di carriera portati con inimitabile classe per la signora del calcio in tv. La padrona di casa di Novantesimo Minuto racconta il debutto sul piccolo schermo grazie ad Enzo Tortora, le difficoltà professionali per farsi strada in un ambiente maschilista, ma anche il suo ruolo di moglie e mamma e le tante battaglie a favore dei più deboli. Con lei Randi Ingerman, diventata famosa in Italia negli anni ’90. “Mi sentivo sul tetto del mondo – racconta – prima di scoprire che la vita può riservare amare sorprese e terribili dolori”. Che Randi ha affrontato con grinta e coraggio.