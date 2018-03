19/03/2018 – 21:25 #RAI1: IL COMMISSARIO MONTALBANO Una faccenda delicata

Continua su Rai1 la riproposizione dei vecchi episodi di Montalbano: lunedì 19 marzo alle 21.25 viene riproposto “Una faccenda delicata”. con la regia di Alberto Sironi e Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Miriam Dalmazio, Sebastiano Tringali, Ileana Rigano, Roberto Nobile, Davide Lo Verde, Marcello Perracchio e con la partecipazione di Sonia Bergamasco

Salvo è con Livia a Genova, quando riceve una chiamata: c’è stato un omicidio e deve tornare subito al commissariato. Non appena a Vigata, Salvo apprende che è stata uccisa una prostituta, Maria Castellino, un personaggio piuttosto singolare: ancora in piena attività alla soglia dei settant’anni, felicemente sposata, e benvoluta da tutti per la sua gentilezza e generosità. Tra le false piste di Augello e gli altri casi che gli si presentano, il commissaho scoprirà i risvolti sempre più ambigui e inquietanti della vita di Maria…