FABRI FIBRA: torna live a grande richiesta con “LE VACANZE TOUR”! I concerti del 13 luglio allo Stornara Rap Festival e quello del 21 luglio al Molo Brin di Olbia sono a ingresso gratuito.

Dopo il grande successo del tour nei più importanti club d’Italia

FABRI FIBRA

TORNA LIVE A GRANDE RICHIESTA CON

LE VACANZE TOUR

Dopo il grande successo del tour autunnale nei più importanti club d’Italia, durante il quale FABRI FIBRA ha presentato al pubblico “FENOMENO”, ultimo disco di inediti certificato doppio platino da Fimi/GfK Italia, a grande richiesta il rapper torna live con LE VACANZE TOUR!

Queste le date attualmente confermate del tour:

30 giugno – Rugby Sound Festival – Isola del Castello di Legnano (MI)

9 luglio – Piazza della Loggia – Brescia

13 luglio – Stornara Rap Festival – Stornara (FG)

16 luglio – Piazza Duomo – Cremona

17 luglio – Flower Festival – Collegno (TO)

21 luglio – Molo Brin – Olbia

26 luglio – Rock in Roma – Roma

28 luglio – Arena Alpe Adria – Lignano Sabbiadoro (UD)

I biglietti per le date del tour, organizzato da F&P Group, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali a partire da domani, mercoledì 21 Marzo. Per info: www.fepgoup.it

I concerti del 13 luglio allo Stornara Rap Festival e quello del 21 luglio al Molo Brin di Olbia sono a ingresso gratuito.

LE VACANZE TOUR sarà l’occasione per saltare al ritmo di alcune delle più grandi hit di Fabri Fibra e cantare insieme a lui i grandi successi del 2017: “Fenomeno” (certificato doppio platino da Fimi/Gfk Italia), “Stavo Pensando a te” (certificato doppio platino da Fimi/Gfk Italia) e “Pamplona” (feat. Thegiornalisti), quest’ultimo reduce dall’enorme successo estivo e da 4 certificazioni platino.

