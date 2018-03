Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori di Leone Lucia (cognome di Fedez all’anagrafe ndr) Ferragni. Leone è venuto al mondo lo scorso 19 marzo al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles e in anticipo come rivelato dalla stessa influencer che, in una delle foto postate su Instangram in cui il figlio avuto dal rapper Fedez, dorme tenendo le braccia alzate, ha scritto come didascalia: “La mia persona preferita sulla terra, mio piccolo uomo”

Chiara Ferragni che ha condiviso ogni momento della gravidanza con i fans, ha scelto, di comune accordo con Fedez, di aprire un profilo ufficiale al figlio che, già prima di venire al mondo, era una piccola star con 3000 followers. La coppia dei neo genitori ha ricevuto e continua a ricevere migliaia di messaggi di auguri da parte dei fans e il piccolo, vanta già un paio di soprannomi da «Leo» a «Leoncino» fino a «Baby Raviolo»

I primi mesi i neo genitori li trascorreranno in America, per poi rientrare in Italia in tempo per il concerto del rapper (il primo giugno a San Siro, insieme all’amico J-Ax).

Redazione