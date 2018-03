ISOLA DEI FAMOSI 2018 9^puntata: ARRIVA VALERIA MARINI E MARCO FERRI ABBANDONA L’ISOLA

Sintesi di quanto avvenuto ieri nella nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018, andata in onda, martedì 20 marzo:

Valeria Marini approda all’Isola accolta tra sorrisi e abbracci dagli altri naufraghi ai quali è stato comunicato che Valeria è una concorrente in gara a tutti gli effetti e come tale affronterà le prove previste, beneficiando di ricompense o… subendo le eventuali penalizzazioni in caso di sconfitta. Da veterana dell’Isola, il suo compito come “naufraga in missione speciale” sarà anche quello di motivare e consigliare i naufraghi in vista delle ultime, difficili settimane. Divertenti le espressioni della Cipriani che finge una felicità che evidentemente prova.

Marco Ferri tra i nominati della settimana scorsa ha perso al televoto e deve abbandonare l’Isola dei Famosi, invece Jonathan Kashanian e Simone Barbato possono continuare la loro avventura in Honduras. Marco raggiunge l’Isola che non c’è dove vivono da una settimana Rosa e Elena. Dallo studio Alessia Marcuzzi gli comunica che ha l’opportunità di rimanere in gioco sfidando al televoto le due donne ma Marco è deciso: “Per me sarebbe come allungare una minestra”. Così Ferri abbandona, definitivamente, il reality show.

Nella nona puntata a finire al televoto sono: Francesca Cipriani, Franco Terlizzi e Simone Barbato mentre Alessia Mancini, è la Mejor della settimana-

Quattro milioni e mezzo i telespettatori che hanno seguito il reality di Canale5

Redazione