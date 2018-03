22/03/2018 – 21:25 #RAI1: DON MATTEO 11 Dimmi chi sei

Nuovo doppio appuntamento con il prete più amato della tv, stasera giovedì 22 marzo alle 21.25 su Rai1. Nel primo episodio della fiction “Don Matteo 11” dal titolo Dimmi chi sei, mentre i Carabinieri indagano sull’omicidio di uno stimato chef, Cecchini capisce che tra il PM e la “Capitana” potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Per far ingelosire Anna e far finalmente scattare la scintilla, il Maresciallo convince la vetenaria del paese a sedurre il PM. Intanto Sofia scopre chi è il suo vero padre, ma la realtà è diversa da come se l’aspettava.

Nel secondo episodio intitolato Sola Andata, mentre i Carabinieri e Dan Matteo sono alle prese con una nuova indagine, casa Cecchini viene invasa dai tarli, tanto che il Maresciallo, la “Capitana e Chiara chiedono ospitalità al PM. Chiara vuole sfruttare l’occasione per conquistare Marco, e Anna tenta di mostrarsi indifferente.. Sofia invece, per vendicarsi delle cattiverie di Alice, le rivela cosa è successo dawero la sera dell’incidente.

Redazione