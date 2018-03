22/03/2018 – 23:20 #RAI3: OSSIGENO Ultima puntata con Manuel Agnelli

Ultima puntata domani, giovedì 22 marzo alle 23.20 su Rai3 per “Ossigeno”, il programma di musica e cultura condotto da Manuel Agnelli. Il quinto appuntamento con il leader degli Afterhours avrà una struttura particolare e, come accade per i cofanetti più preziosi, proporrà una selezione di “outtakes”, brani rimasti inediti tra quelli registrati durante il programma.

Si ascolterà dunque il blues di Ben Harper e Charlie Musselwhite, che insieme agli Afterhours eseguiranno “No Mercy In This Land”; un’intensa versione per solo piano e voce di “Blood” degli Editors; il soul rap di Ghemon in “Bellissimo”; il rock indie degli Zen Circus in “Catene” e la nuova canzone d’autore di Vasco Brondi: “Stelle Marine”.