[COMUNICATI] CLAUDIA GERINI: PAROLE MIO EX ANDREA PRETI? NELLA VITA SI SOFFRE, NON L’HO TRATTATO MALE (VIDEO)

“Se ho trattato male il mio ex Andrea Preti? No, non l’ho trattato male. Ci si frequenta e si soffre nella vita, succede. Ci si conosce, ci si frequenta, tutti gli incontri sono importanti e poi ad un certo punto si decide se andare avanti o no”. A parlare è l’attrice Claudia Gerini, che oggi è stata ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Ha appena vinto un David di Donatello per la sua interpretazione nel film ‘Ammore e Malavita’. Come sta in questo periodo? “Bene, sto molto bene, nella mia pelle, dove sto, per è un bellissimo momento”.

Redazione