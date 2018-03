E’ UFFICIALE…SARA’ BARBARA D’URSO A CONDURRE GRANDE FRATELLO “NIP”

Dopo mesi di voci e indiscrezioni e di ipotesi varie che vedevano alla conduzione della 15a edizione del GF ora la Belen Rodriguez, ora Barbara Palombelli…E ufficiale: A condurre la nuova edizione del Grande Fratello, versione Nip, sarà Barbara D’Urso.

A darne comunicazione la stessa conduttrice nei minuti finale del suo programma pomeridiano Pomeriggio5 di ieri 22 marzo, con il comunicato ufficiale di Mediaset “Canale 5 ha centrato il suo obiettivo, in conduzione ci sarà Barbara D’Urso” , anche se la conferma era arrivata prima della messa in onda della trasmissione dal profilo Instagram di Barbara D’Urso. «Io gli indizi ve li avevo dati, ma davvero non avevate capito? Ma perché da settembre sto indossando i vecchi abiti che indossavo quindici anni fa al Grande Fratello?», ha dichiarato Barbara d’Urso. La conduttrice ha anche ammesso di aver a lungo trattato con Mediaset. «Mediaset mi sta corteggiando da settembre per avermi come conduttrice del prossimo Grande Fratello: ho detto no, no, no, e alla fine mi hanno convinto. Questi abiti hanno vinto. E quindi siete pronti per sentire di nuovo raaaagazziiiii»

