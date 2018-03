RON: da oggi “LUCIO” è disponibile anche in DOPPIO VINILE 180gr! E A MAGGIO DUE IMPERDIBILI CONCERTI

RON

“LUCIO!”

DA OGGI È DISPONIBILE ANCHE IN VINILE!

Una raccolta di 12 brani per omaggiare LUCIO DALLA tra cui l’inedito sanremese “ALMENO PENSAMI”

vincitore del PREMIO DELLA CRITICA “MIA MARTINI”

…E A MAGGIO DUE IMPERDIBILI CONCERTI:

Il 6 MAGGIO al TEATRO DAL VERME di MILANO

Il 7 MAGGIO all’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA di ROMA

Da oggi, venerdì 23 marzo, è disponibile in DOPPIO VINILE 180gr “LUCIO!”, il nuovo progetto discografico di RON, dedicato all’amico LUCIO DALLA per farne rivivere la poetica e l’anima musicale. Inoltre, è disponibile in esclusiva per IBS anche un’edizione autografata del vinile che è possibile acquistare al seguente link: https://www.ibs.it/lucio-copia-autografata-vinile-ron/e/0077800008154

“Lucio” (Sony Music) è una raccolta composta da 12 brani, tra cui l’inedito sanremese “Almeno Pensami”, registrati in presa diretta da Ron(voce e chitarra acustica) insieme a tre grandi musicisti: Elio Rivagli alla batteria, Roberto Gallinelli al basso e Giuseppe Barbera al pianoforte. La versione vinile è

Nell’album si trovano alcuni dei più grandi successi di Dalla, tre dei quali scritti insieme a Ron che per l’occasione li ha riarrangiati e reinterpretati con il proprio stile. La raccolta comprende anche i duetti “Piazza Grande” e “Chissà se lo sai” e una speciale versione di“Come è profondo il mare”, una visione molto libera di Ron che ha costruito intorno alla voce originale di Lucio un nuovo arrangiamento musicale.

Il disco è, inoltre, dedicato alla memoria di MICHELE MONDELLA, grande personaggio del mondo musicale e storico amico e collaboratore di Lucio e Ron.

Questa la tracklist di “Lucio!”: “Almeno pensami”, “4/3/1943”, “Tu non mi basti mai”, “Piazza grande” (in duetto con Lucio Dalla), “Henna”, “Attenti al lupo”, “Quale allegria”, “Chissà se lo sai” (in duetto con Lucio Dalla), “Futura”, “Canzone”, “Cara” e “Come è profondo il mare”.

RON a maggio sarà protagonista di due imperdibili concerti, il 6 MAGGIO al Teatro dal Verme di MILANO e il 7 MAGGIO all’Auditorium Parco della Musica di ROMA (Sala Sinopoli), per presentare al pubblico il suo nuovo progetto discografico con uno spettacolo interamente dedicato a Lucio Dalla. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali (info: www.fepgroup.it). RTL 102.5 è media partner di “Lucio! Il Tour”.

Ha già superato un milione di visualizzazioni il video del brano “Almeno Pensami”, online al seguente link http://vevo.ly/GIbcvG. Il video è stato girato a Bologna dal regista Gianluca “Calu” Montesano all’interno della casa di Lucio Dalla, per gentile concessione degli Eredi e, su indicazione degli stessi, è stato ambientato principalmente nella sala del pianoforte, luogo in cui il brano è stato concepito da Lucio.

