A Verissimo Alessandra Amoroso festeggia 10 anni di carriera musicale

Sabato 24 marzo, alle ore 16.10 su Canale 5, nuovo appuntamento con “Verissimo”.

Silvia Toffanin festeggia con Alessandra Amoroso i dieci anni di carriera musicale della cantante pugliese.

A Silvia Toffanin la cantante ha rivelato di aver faticato ad accettare il successo agli inizi della carriera: “Io non voglio avere l’immagine della star, all’inizio per me è stato difficile ammettere che questa vita fosse la mia” ha detto.

“Da commessa mi sono ritrovata improvvisamente a fare la cantante e non mi sentivo una cantante! Vivevo in un frullatore. Volevo tornare a fare quello che facevo prima, volevo la mia realtà, perché pensavo che questa non mi appartenesse” ha detto alla Toffanin. La Amoroso ha ripercorso così le tappe della sua carriera, con il grande successo arrivato grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show “Amici“.

Oggi, dopo 10 anni di carriera, la cantante pugliese può finalmente assaporare i frutti di quanto fatto: “Adesso sto iniziando a godermi quello che faccio”. Parlando della sua vita, fatta di tanti momenti belli, ma anche di qualche ombra, la Amoroso racconta: “Questo 2018 è iniziato un po’ male: mia nonna, a causa di una malattia, non c’è più e poi se ne è andato via anche il mio cane che per me era un amico, un figlio, un fratello”.

Oltre a celebrare Alessandra Amoroso, Silvia Toffanin ospita anche Silvio Muccino, l’attrice Marisa Laurito e l’ex gieffina Francesca Rocco. Per la prima volta in studio poi, con le loro proverbiali biciclette, ecco i postini di “C’è Posta per Te“: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Maurizio Zamboni, Chiara Carcano e Andrea Offredi.

Infine, per lo spazio dedicato a ‘L’isola dei Famosi’ ospite l’attore Flavio Montrucchio, marito di Alessia Mancini, la naufraga che in Honduras si sta facendo notare per il suo carattere volitivo. Inoltre, in collegamento dall’isola, l’inviato Stefano De Martino per le ultime novità sulla vita dei concorrenti.

