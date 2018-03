CORNA-GATE ISOLA DEI FAMOSI: LA MOGLIE DI AMAURYS PEREZ avverte Barbara D’Urso: “Qualora i tuoi ospiti si rendessero responsabili di ulteriori calunnie, provvederò aderendo alle vie legali senza ulteriore avviso”

Angela Rende, moglie di Amaurys Perez, attualmente naufrago all‘Isola dei Famosi e uno dei favoriti alla vittoria, ha scritto una lettera durissima a Barbara d’Urso resa nota dalla stessa conduttrice nella puntata di oggi di Domenica Live.

Nella lettera la moglie di Amaurys manifesta il suo disappunto esasperato sulle allusioni di un presunto tradimento del marito in Honduras di cui da qualche settimana si parla nel salotto di “Barbarella” : “Inutile ribadire, ancora una volta, che io non ho mai dubitato di lui”, ha chiarito Angela, ribadendo la sua piena fiducia nel marito anche dopo 15 anni di matrimonio e poi, preoccupandosi della serenità della sua famiglia e in particolare dei figli, ha chiosato: “Abbiamo tre meravigliosi bambini, due di loro sono già grandi e abbiamo il terrore che a scuola qualcuno dica loro qualcosa sull’argomento”, scrive. Quindi si è appellata alla conduttrice affinché possa calare il silenzio su questo argomento. “Qualora i tuoi ospiti si rendessero responsabili di ulteriori calunnie, provvederò aderendo alle vie legali senza ulteriore avviso”.

