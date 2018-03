26/03/2018 – 10:30 #RAI RADIO2: LAURA PAUSINI DAY Live dalla sala B di Via Asiago

Lunedì 26 marzo, Rai Radio2 dedicherà l’intera giornata alla cantante italiana più amata nel mondo: Laura Pausini. A partire dalle 10.30 con ‘Radio2 Social Club’ e l’ironia di Luca Barbarossa e Andrea Perroni, passando per ‘Non è un paese per giovani’ e il taglio sempre originale di Giovanni Veronesi e Max Cervelli, alle 12. Il tutto in versione live, dal palco della Sala B di Via Asiago a Roma, dove la cantautrice anticiperà un appuntamento epocale per lei: dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, la prossima estate Laura sarà infatti anche la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo, in due serate storiche per la musica italiana. A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale in tutta Europa negli Stati Uniti e in America Latina. Laura Pausini sarà inoltre ospite anche di Gino Castaldo e Ema Stokholma, alle 21, per contendersi con loro “la consolle” di ‘Back2Back’: una puntata del programma di Radio2 che più gioca con i generi musicali, volta a raccontare i suoi gusti più nascosti e le sue passioni più curiose. Il ‘Laura Pausini Day di Radio2’, oltre alla diretta on air, sarà anche in streaming su RayPlayRadio2.it, fruibile sulla App di RaiPlayRadio e con contenuti speciali e in diretta sui social di @RaiRadio2.