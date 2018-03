26/03/2018 – 20:30 #RAI1: MINA L’ALIENA In esclusiva mondiale Rai1 e Tg1 presentano “Maeba” e raccontano MINA

Non è facile ripercorrere 60 anni di carriera, 40 dei quali trascorsi lontano da riflettori e telecamere. Ci prova Vincenzo Mollica a parlare di Mina e a raccontare un fenomeno unico in una puntata speciale intitolata “Mina l’aliena” realizzata con una preziosa collaborazione tra Rai1 e Tg1. Una trasmissione in cui verrà presentato il racconto di Mina e della sua carriera con emozionanti contributi e repertori. L’occasione è data da un triplice anniversario: il 78 esimo compleanno di Mina che ricade domenica 25 marzo, ma anche i 60 anni di carriera e i 40 anni di ritiro dalle scene. Vincenzo Mollica ripercorrerà e racconterà l’unicità di questa straordinaria carriera di un’artista fuori dall’ordinario al punto di essere considerata una aliena per unicità, per grandezza e per atipicità. Un ritratto a tutto tondo che partirà dalla prima uscita televisiva del 1958 e che tramite tutte le interviste di Mollica realizzate negli anni a seguire e di tutte le immagini di repertorio custodite negli archivi Rai arriverà fino all’ultimo lavoro di Mina: Maeba. Per l’occasione verrà proposto in anteprima esclusiva e mondiale il nuovo video di Mina realizzato proprio per il suo ultimo lavoro “Maeba”. “Mina l’aliena” andrà in onda su Rai1 lunedì 26 marzo alle 20.30, immediatamente dopo il Tg1 della sera.