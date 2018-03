Lutto a Forum: è morta Maretta Scoca, giudice arbitro nel programma  sin dal 2007

Come riportato da vari siti è morta a 79 anni nella giornata di sabato 24 marzo, Maretta Scoca, famosa per essere stata giudice arbitro a Forum sin dal 2007, ma anche avvocato patrocinante in Cassazione, professoressa di diritto all’università “La Sapienza” di Roma. Maretta Scoca ha inoltre ricoperto diversi incarichi istituzionali, come sottosegretario al ministero di Grazia e Giustizia, sottosegretario per le Attività e i Beni Culturali, vicepresidente della Commissione permanente Affari Costituzionali della Camera dei deputati e membro laico del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.

Nata nel 1938 a Roma, la giudice di Forum era malata da tempo, ma fino alla fine ha fatto parte del cast dello storico programma del mattino ora condotto da Barbara Palombelli. I funerali verranno celebrati martedì 27 marzo a Roma.

La Scoca era sposata e aveva due figlie, oltre che una nipotina.

L’ex Guardasigilli Oliviero Diliberto ha scritto: «Piango la scomparsa di Maretta Scoca, donna straordinaria, avvocato insigne, illustre parlamentare e preziosissima sottosegretaria alla giustizia nel periodo in cui fui ministro – amica carissima sempre e per sempre. Ci e mi mancherà. Al marito Giorgio Assumma e alle figlie un abbraccio dolente e fraterno».

Redazione