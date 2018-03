Rai1: “Ballando con le stelle”, la terza puntata di sabato 24 marzo 2018 – Stefania Rocca-Marcello Nuzio è la seconda coppia eliminata.

Sintesi della terza puntata di Ballando con le stelle di sabato 24 marzo 2018 su Rai1. Puntata caratterizzata da polemiche varie: Esplode il caso Akash sul giallo dei nomi d’arte. Il modello ha ammesso di aver usato in passato un nome d’arte per lavorare (come Pablo Andreis Romeo ha partecipato a Temptation island), prova a scusarsi per non averlo detto ma la criminologa Bruzzone non ne tollera i modi. Il giudice Zazzaroni ancora sotto accusa per le critiche alla coppia di ballo same sex Ciacci-Todaro e Selvaggia Lucarelli “distrugge” l’esibizione di Cristina Ich “Siamo partiti da un 4 ma è stato generoso dopo quello che ho visto stasera. Lasciamo perdere le polemiche, se uno balla bene do 8, come ho fatto. La verità è che è stata la peggiore esibizione della serata. Sembra che invece di andare avanti, sembra che vai indietro.

In conclusione: Eliminata la coppia Stefania Rocca-Marcello Nuzio andata allo spareggio con Giaro Giarratana-Lucrezia Lando, una vera disfatta viste le percentuali di voto (29% i primi 71% i secondi).

Esibizione pro-forma per la coppia Massimiliano Morra-Sara Di Vaira che a causa dell’incidente automobilistico accorso a Massimiliano durante il suo rientro a casa nella serata del 18 marzo subito dopo aver partecipato a Ballando. La coppia non ha potuto preparare un nuovo numero, pertanto si è esibita in un semplice valzer per rispettare il regolamento. Per i giudici non sono votabili: Totale zero punti, ma a loro è stato assegnato il Tesoretto social di Instangram (5 punti).

Morra, Guetta, Cristina, Amedeo Minghi, Giorgi, Rocca, Ciacci, Giarratana, Bocci, Akash, Porcella e Gessica Notaro passano il turno. Nella classifica della giuria la coppia Gessica Notaro-Stefano Oradei occupa il primo posto con 48 punti ma vengono “scalzati”, grazie al tesoretto di 50 punti assegnato da Sandro Mayer, dalla coppia Eleonora Giorgi-Samuel Peron.

ASCOLTI: su Rai1 la terza puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.222.000 spettatori pari al 18% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.42 alle 21.45, e 3.471.000 spettatori pari al 18.9%, dalle 21.51 alle 0.47.

Redazione