MUSICA: AC/DC   Angus Young è al lavoro su un nuovo album della band… insieme ad Axl Rose!

Il leggendario chitarrista degli AC/DC Angus Young è al lavoro su un nuovo album della band con Axl Rose. Il frontman dei Guns N ‘Roses negli ultimi anni ha prestato la sua voce per le esibizioni live della band, dopo che Brian Johnson è stato costretto a ritirarsi dopo lo stop forzato dei medici a causa del suo udito compromesso. Dopo le notizie emerse all’inizio dell’anno riguardo al proseguimento della partnership tra Young e Rose, il frontman dei Rose Tattoo Angry Anderson ha confermato che la coppia sta attualmente scrivendo del nuovo materiali insieme. “Stavo parlando con Angus lo scorso anno mentre aprivamo per i Guns N’ Roses, ad Angus e a me venne chiesto di fare il bis e gli chiesi “Che cosa hai intenzione di fare?” e lui mi ha detto “Amico, sto scrivendo un nuovo album”. Ho pensato “Grande!” quindi gli ho chiesto chi avrebbe fatto della band e lui ha risposto “Axl”. Brian non c’è, Phil non c’è, Cliff non c’è e purtroppo Malcom non è più con noi. Ma ci sono queste persone, è triste che non ci sia più la line-up originale ma ci sono queste canzoni, e i fan che ci hanno supportati durante la nostra carriera vogliono ascoltarle”. (Virgin Radio)

