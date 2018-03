27/03/2018 – 14:00 #RAI2: DETTO FATTO In apertura un ricordo di Fabrizio Frizzi

e la squadra di” in onda oggi, 27 marzo, alle 14 dedicheranno in apertura unoA seguire il programma si parlerà dei festeggiamenti per la Pasqua con alcuni tutorial; poi si passerà all’artigiano del cioccolato Mirco Della Vecchia che realizzerà un uovo di cioccolato a forma di diamante con sorpresa. Maria Grazia Iannacchino e Eleonora Trevisan, invece, proporranno tante idee originali per una festa di Pasqua dedicata ai più piccoli. Caterina Balivo accoglierà in studio poi Elisa di Francisca per un’intervista speciale durante la quale la Campionessa Mondiale di scherma si farà truccare dal make up artist Alioscia Mussi. Lo stilista Gianni Molaro, infine, avrà il compito di trasformare l’abito da sposa di una ospite.