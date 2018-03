27MAR_2018 #CANALE5: Decimo appuntamento con “L’ISOLA DEI FAMOSI”

Martedì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, decimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band.

La “sirena” Valeria Marini torna in Italia, avrà portato a termine la sua “missione speciale” da ex naufraga? Sicuramente, ha provato a riconciliarsi con Francesca Cipriani – le due hanno un passato “in comune” – ma le braci non sembrano essersi spente definitivamente. E, come nello stile della Marini, si toglierà qualche sassolino dalle scarpe anche rispetto agli altri naufraghi conosciuti questa settimana.

Dopo circa 60 giorni di permanenza sull’Isola, gli animi si scaldano facilmente e lo scontro tra i naufraghi è inevitabile. Al centro delle diatribe honduregne c’è soprattutto Simone che si scontra prima con Jonathan e poi con Franco. A stare più del solito sulla difensiva è proprio il mimo, probabilmente a causa della nomination: è infatti al televoto con Francesca e Francoappunto.

Come sempre a decidere chi dovrà abbandonare Playa Uva saranno i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

In studio anche l’ultimo eliminato Marco Ferri, che ha preferito non soggiornare sull’Isola che non c’è, dove sono rimaste Elena e Rosa.

“L’Isola Dei Famosi”, prodotta da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group), è un programma di Cristiana Farina scritto con Lorenzo Campagnari, Luca Tiberio, Gianni Tramontano. Capo autore in Honduras Andrea Marchi.

La regia è di Roberto Cenci.

Redazione