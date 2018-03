L’Isola dei Famosi 2018 | Puntata 27 marzo | Eliminato Simone Barbato | Nominati Francesca, Jonathan e Nino

La puntata de L’isola dei famosi in onda martedì 27 marzo si apre con un lungo e sentito applauso in memoria di Fabrizio Frizzi e Mara Venier che non riesce a trattenere le lacrime. Poi Alessia Marcuzzi anticipa che nel corso della serata verrà chiusa l’Isola che non c’è e ci sarà il ritorno in studio di Valeria Marini.

Tra i tre nominati dalla settimana scorsa: Simone Barbato, Francesca Cipriani e Franco Terlizzi, viene eliminato Simone, che sembra non gradire molto la decisione del pubblico e va via senza salutare nessuno. Simone approda all‘Isola che non c’è dove ritrova Elena e Rosa – accetta di restare – ma il televoto-lampo premia le due naufraghe, quindi Simone deve abbondare definitivamente l’Isola.

Marco Ferri rientra in studio tra baci e abbracci, intervistato da Alessia Marcuzzi, denuncia il fatto che sull’Isola c’è un gruppetto manipolatore che “detta legge”. Si fanno i nomi di Alessia (a capo del gruppo), Bianca, Amaurys e Jonathan.

Il rientro di Rosa ed Elena sull’isola con gli altri concorrenti crea da subito forti tensioni ma il regolamento vuole che siano ‘sospese’ fino a nuova comunicazione: non potranno nominare nè essere nominate. Di fatto solo una resterà in gara.

Mejor della settimana è ancora una volta Alessia che ha vinto contro Jonathan in una gara di resistenza per l’immunità.

La decima puntata vede in nominaion: Francesca, Nino e Jonathan. la “mejor” Alessia decide di portare sull’isla bonita Nino. Amaurys, il peor, dovrà costruire un riparo nella giungla e dormirci per 3 notti

Redazione