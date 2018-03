Maneskin: raddoppiano le date a Bologna, Milano e Roma del tour autunnale

Dopo i sold out di Milano e Bologna, il tour dei Måneskin ha registrato il tutto esaurito anche a Roma: a grande richiesta, la band ha raddoppiato le date in queste città e si aggiungono i concerti il 18 novembre all’Estragon Club di Bologna, il 23 novembre al Fabrique di Milano, il 14 dicembre 2018 all’Atlantico di Roma. Intanto il videoclip del nuovo singolo, pubblicato lunedì 26 Marzo,“Morirò da re”, è primo in tendenza su YouTube. Il brano anticipa l’album dei Måneskin, in uscita in autunno, in prossimità della partenza del tour.

concerti ad oggi confermati:

10 novembre – SENIGALLIA (ANCONA) – MAMAMIA

15 novembre – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

17 novembre – BOLOGNA – ESTRAGON

18 novembre – BOLOGNA – ESTRAGON

23 novembre – MILANO – FABRIQUE

24 novembre – MILANO – FABRIQUE

30 novembre – BARI – DEMODE’

1 dicembre – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

6 dicembre – BRESCIA- GRAN TEATRO MORATO

9 dicembre – VENARIA (TORINO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

12 dicembre – FIRENZE – OBIHALL

14 dicembre – ROMA – ATLANTICO

15 dicembre – ROMA – ATLANTICO

I biglietti per le nuove date sono disponibili sul circuito Ticketone a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 28 Marzo e disponibili in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 12.00 di sabato 31 Marzo.

Redazione