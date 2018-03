Al “Maurizio Costanzo Show” tra gli ospiti l’attrice Stefania Sandrelli, Mara Venier, Rudy Zerbi, Anna Tatangelo e altri

Giovedì 29 Marzo, in seconda serata su Canale 5, secondo appuntamento con il talk “Maurizio Costanzo Show”.

Ospiti sul palco: Stefania Sandrelli straordinaria attrice, vincitrice di 4 David di Donatello, 6 nastri d’argento e un Leone d’oro alla carriera, l’amatissima conduttrice televisiva Mara Venier, la Maître de ballet Alessandra Celentano e il talent scout e conduttore radiofonico Rudy Zerbi, professori del talent show Amici e la coppia di attori comici pugliesi formata da Pio e Amedeo.

E poi… il figlio di Domenico Ricci – l’autista di Aldo Moro che perse la vita in Via Fani – Giovanni Ricci, la ballerina 83enne inglese Paddy Jones con il suo maestro di ballo Nicko Espinosa, la cantante Anna Tatangelo e il conduttore televisivo Giorgio Mastrota accompagnato da sua figlia Natalia.

Da un’idea di Maurizio Costanzo e Alberto Silvestri, il programma è prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset. Firma la regia Valentino Tocco.

Redazione