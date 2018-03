CINEMA, DARIO ARGENTO: SCELTA SORRENTINO DIVIDERE ‘LORO’ IN 2 PARTI? NON MI FA IMPAZZIRE, NON MI INTERESSA; ‘LA GRANDE BELLEZZA’ NON MERITAVA OSCAR, E’ SOPRAVVALUTATO (AUDIO)

Paolo Sorrentino ha deciso di far uscire il suo nuovo film ‘Loro’ in due parti. Cosa ne pensa di questa scelta Dario Argento? Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Argento ha detto: “è diviso in due puntate, come ‘Novecento’ di Bertolucci’”. Questa decisione la incuriosisce, la interessa? “Questa cosa delle due puntate non mi interessa, non mi fa impazzire”. Paolo Sorrentino le piace? “Ha fatto dei film molto belli, in particolare ‘Le conseguenze dell’amore’, che è bellissimo”. E la ‘Grande Bellezza’ le è piaciuto? “E’ un film sopravvalutato, ha preso anche l’Oscar…” Non lo meritava? “No, non credo – ha detto a Rai Radio1 – , perché c’erano altri film più interessanti”.

AUDIO / In allegato il file audio dell'intervista a Un Giorno da Pecora.

Da Redazione@1giornodapecora