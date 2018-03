31/03/2018 – 20:35 #RAI1: BALLANDO CON LE STELLE Raul Bova e Rocio Munoz Morales ballerini per una notte

Sabato 31 marzo alle 20.35 su Rai1 torna “Ballando con le stelle”, il grande show condotto da Milly Carlucci con l’inesauribile energia di Paolo Belli. Durante la serata, non mancheranno le performance di Robozao, con la sua “Robozao dance”, mentre a bordo pista Roberta Bruzzone, la nota criminologa e Sandro Mayer sono sempre pronti a svelare aspetti insoliti sulle personalità dei concorrenti. Questo sabato due ospiti d’eccezione: Raul Bova e la bellissima Rocío Muñoz Morales, reduce della sua ultima fatica cinematografica, in Natale da chef diretta da Neri Parenti. Raul Bova, non ha bisogno di presentazioni, ha interpretato ruoli di ogni genere, lavorando con registi come: i fratelli Vanzina, Pupi Avati, Ferzan Ozpetek, Paolo Genovese, Riccardo Milani e Michele Placido. In questo momento l’attore è in tournée con “Due” una pièce teatrale al fianco della collega Chiara Francini. Raul e Rocìo si cimenteranno in una nuova sfida, sulla pista di “Ballando con le stelle”.

L’esibizione verrà valutata dal Direttore Sandro Mayer, presente in studio. Il punteggio così ottenuto, sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Due ospiti unici, quindi per dare il via alla quarta puntata di Ballando con le stelle, e alla prima tra le tante sfide, tutte a passo di danza, tra: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Cristina – Luca Favilla; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. Due coppie sono state eliminate nelle puntate precedenti, Don Diamont – Hanna Karttunnen e Stefania Rocca – Marcello Nuzio, ma la loro “corsa” non è finita; tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare ad allenarsi con grande impegno e costanza.



Le coppie nelle loro performance saranno accompagnati dal ritmo della Big Band guidata con maestria da Paolo Belli, che come sempre faranno la colonna sonora per l'intera serata. Per tutti coloro che desiderano avere notizie particolareggiate sulla trasmissione, è attivo il sito del programma: http://www.ballandoconlestelle.rai.it dove è possibile trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione. A giudicare le loro performance sarà, ancora, l'inflessibile giuria presente in studio composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. L'ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione e, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso (al costo di euro 0,51 IVA inclusa), oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile (al costo di euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati; tutti i dettagli sono presenti sul regolamento scaricabile dal sito: http://www.ballandoconlestelle.rai.it ).

