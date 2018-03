01/04/2018 – 14:00 RAI1: “DOMENICA IN” Pasqua con: Valerio Scanu, Neri Marcorè, Ivana Spagna

Domenica 1 aprile, alle 14,00, l’appuntamento è su Rai1 per festeggiare la Santa Pasqua con una nuova puntata di Domenica In. In apertura un sentito omaggio a Fabrizio Frizzi, professionista dal sorriso sincero, amatissimo dal suo pubblico, dai suoi colleghi, da tutti. Per ricordare “l’eterno ragazzo della televisione italiana” verranno riproposti momenti presi da “Tandem”, uno dei primi programmi condotti da Fabrizio negli anni ’80. E proprio gli anni ’80, gli anni della spensieratezza e dell’amore per la vita, saranno il tema principale di questa domenica. Si comincia con due grandi attori, Anna Valle e Neri Marcorè che presenteranno la prima puntata di “Questo nostro amore 80”, la fiction di Rai1al debutto domenica sera. Le atmosfere di quegli anni magici rivivranno anche con i grandi successi musicali: sul palco di Domenica In saliranno Ivana Spagna con “Easy Lady”, Fiordaliso con “Non voglio mica la luna”, Dario Baldan Bembo con “Amico è”, Valerio Scanu con una sua interpretazione del celebre successo di Lionel Richie “All Night Long”, e Ivan Cattaneo con “Sono bugiardo”. E in una giornata di festa non può certo mancare l’amore, con una delle coppie più longeve dello spettacolo, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Intervistati da Cristina Parodi parleranno della loro vita insieme e si sottoporranno al “Gioco delle affinità” con lo psicologo Ruggero Andrisano Ruggieri. Il protagonista di “Che uomo sei?” di questa settimana sarà il campione Massimiliano Rosolino, che dopo aver risposto alle domande della conduttrice verrà giudicato da un panel di telespettatrici come “marito”, “amante” o “amico ideale”. Benedetta Parodi si recherà “A casa di…” Simona Marchini, con la quale, tra una chiacchiera e una confidenza, realizzerà alcune ricette della tradizione pasquale. Non mancheranno sorprese, “chicche” ed emozioni dal vivo, con le voci uniche di Sal Da Vinci, Karima e Silvia Salemi, accompagnati dalla band di Domenica In. A commentare la puntata, un parterre composto da Enrica Bonaccorti, Ivan Cattaneo, Adriano Panatta, Angela Rafanelli, Anna Pettinelli e Claudio Lippi.

Domenica In è un programma prodotto da Rai1 e firmato da Tiziana Martinengo, Antonio Vicaretti e da Maria Cristina Crocetti, Gianluigi De Stefano, Lucia Leotta, Caterina Manganella, Luca Rea, Gianmaria Tavanti, Caterina Varvello. Le scenografie sono di Claudia Sammicheli. Il produttore esecutivo è Maria Blanda Freni. La regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo.