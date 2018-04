Isola dei Famosi: la produzione ha comunicato che Franco Terlizzi ha abbandonato l’Isola

La notizia ufficiale è di qualche ora fa e arriva direttamente dalla produzione dell’Isola dei Famosi che ha comunicato che Franco Terlizzi ha abbandonato l’Isola e che già da martedi 3 aprile, lo vedremo ospite in studio. Sul comunicato ufficiale si legge che Franco è stato costretto ad abbandonare per sempre Cayos Cochinos. Non ci sono ulteriori spiegazioni, se non i riferimenti alle discussioni che il pugile ha avuto in questi giorni in particolare con Amauyris e Jonhatan. Si può quindi ipotizzare che le motivazioni dell’abbandono di Franco Terlizzi, siano strettamente legati alle feroci discussioni di questi giorni anche se secondo i ben informati pare invece che Franco sia stato colpito da un malore che l’avrebbe costretto ad abbandonare tutto e a tornare immediatamente in Italia, dove potrà essere seguito con attenzione. La verità arriverà solo nel corso della prossima puntata dell’Isola del 3 aprile.

Redazione