ISOLA DEI FAMOSI: SORPRESA PASQUALE PER I NAUFRAGHI

Dopo una settimana piuttosto movimentata soprattutto a causa del rientro alla Palapa di Rosa ed Elena non a tutti gradite, e motivo di scontri e malumori, un pò di tregua è arrivata da una inattesa quanto gradita sorpresa il giorno di Pasqua.

Nel daytime andato in onda il 2 aprile su Canale 5, gli amanti del reality hanno potuto vedere gli isolani festeggiare la Pasqua. Jonathan ha celebrato la festività in modo diverso, essendo lui ebreo, con il cibo e i rituali della sua cultura. In un confessionale ha dichiarato di aver apprezzato molto il gesto della produzione che gli ha fatto avere tutto il necessario per poter festeggiare e sentirsi più vicino alla sua famiglia.

Per gli altri invece è arrivato dal cielo un drone con una pergamena lanciata in mare e recuperata da Francesca Cipriani che conteneva il messaggio di uno sconosciuto: “Per farvi festeggiare la Pasqua, una persona misteriosa ha preparato una sorpresa per voi. Vi sarà consegnata all’ora di pranzo e scoprirete di chi si tratta”.

Incuriositi e euforici, i naufraghi hanno visto arrivare, all’ora di pranzo, come promesso, una barca con un tavolo imbandito e un altro messaggio: “So che oggi è una giornata particolare perché state pensando ai vostri cari e vorreste essere con loro, è una Pasqua diversa dal solito, lontana da tutto e da tutti. So che avete la piena consapevolezza di essere riusciti a superare qualche barriera perché l’isola fa questo, vi fa surfare sulle vostre emozioni, ma poi vedrete che un pezzo di quel posto rimarrà sempre nei vostri cuori. Io non credo che sarei riuscita a resistere tutto questo tempo come voi, per me siete tutti vincitori. A presto naufraghi speciali.

Buona Pasqua. Alessia”.

La persona misteriosa era quindi Alessia Marcuzzi che pare sia riuscita col suo gesto nell’intento di riportare un pò di pace e serenità tra i naufraghi e all’#isola.

