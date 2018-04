“Isola dei Famosi”, si decide il primo finalista: chi uscirà tra Francesca, Gaspare e Jonathan?

Stasera in prima serata su Canale 5 lʼundicesima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi

Questa sera, in prima serata su Canale 5, undicesimo appuntamento con “ L’Isola dei Famosi“. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band.

In studio ci sarà anche Franco, che ha abbandonato l’Isola, mentre i naufraghi decideranno il primo finalista. Chi uscirà tra Francesca, Gaspare e Jonathan?

Tornato in Italia, Franco affronterà i naufraghi della Palapa, chiarendo con loro ciò che è rimasto in sospeso. Infatti, prima di lasciare l’Honduras erano volate “parole grosse” da parte sua nei confronti di alcuni compagni. In Settimana dai toni accesi appunto quella appena trascorsa su Playa Dos: Alessia, Rosa ed Elena non sono arrivate ad alcun chiarimento, anzi il loro mal sopportarsi è stato il leit motiv degli ultimi giorni. La Mancini non ha intenzione di cambiare posizione nei confronti delle due ragazze: la sua coerenza sarà premiata?

Nel frattempo, Jonathan è pronto a smascherare i giochi degli altri… forse perché la finale è ormai vicina e lui rischia di dover lasciare il gioco, essendo al televoto con Francesca e Gaspare. Come sempre a decidere chi dovrà abbandonare Playa Dos saranno i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS. Inoltre, nel corso della puntata, i naufraghi saranno chiamati a decretare il primo finalista. Quale strategia adotteranno? In studio anche l’ultimo eliminato Simone Barbato che racconterà la sua esperienza sull’Isola e potrà finalmente riabbracciare la nonna Pellegrina.

