Sfregiata la prima statua al mondo dedicata dai fan a David Bowie

Lo scorso 25 marzo ad Aylesbury, piccola cittadina dell’Inghilterra sud-orientale dove si dice che David Bowie si sia esibito per la prima volta nelle vesti del personaggio di Ziggy Stardust durante i concerti tenutisi al Friars Club nei primi anni ’70, è stata unaugurata una statua in onore del Duca Bianco, che due giorni dopo è stata imbrattata con alcune scritte fatte con lo spray: “Rip DB” e “Feed the homeless first” (‘prima date da mangiare ai senzatetto’).

La statua è stata realizzata con 100mila sterline raccolte attraverso una campagna di crowdfunding tra i fan, è stato un ammiratore del cantante, David Stopps che ha raccolto la somma, oltre al sostegno di diverse sovvenzioni, per offrire questo tributo al cantante scomparso il 10 gennaio 2016. La statua è decorata con delle luci e ogni ora, tra le 9:00 e le 21:00, viene trasmessa una canzone di Bowie.

“Andrew Sinclair, l’artista che ha firmato l’opera, tornerà per pulire la statua con la fiamma ossidrica, è l’unico modo” ha detto Stopps. Mentre alcuni volontari si sono già adoperati per rimuovere le scritte.

La conferma che alla base della statua celebrativa ci fossero solo privati e non le istituzioni, l’ha data anche il sindaco della cittadina britannica, Mark Willis. “Voglio sottolineare che questa statua non ha ricevuto una sterlina di denaro pubblico. Il progetto è stato interamente finanziato attraverso il crowdfunding, da parte di membri del pubblico, incluso me stesso. Uno degli enti di beneficenza che sosteniamo è proprio legato all’aiuto per i senzatetto che con la povertà sono flagelli che hanno bisogno di essere risolti” ha commentato.

Un super fan di David Bowie ha perfino promesso di donare 5 mila sterline ad un ente di beneficenza per i senzatetto se la persona che ha vandalizzato la statua in onore di David Bowie si farà avanti.

Redazione