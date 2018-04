“Isola dei Famosi”: Elena eliminata, Amaurys primo finalista – in nomination Jonathan e Alessia

Puntata movimentata quella di ieri, martedì 3 aprile, dell’Isola dei famosi su Canale5, tra gruppi iniziali completamente sfaldati e nuove coalizioni c’è chi è rimasto (o forse meglio dire) è stato isolato, come Alessia Mancini, accusata pesantemente da Jonathan di seminare zizzania e dalla quale un pò tutti pare abbiano preso le distanze, anche se il dubbio che possa trattarsi di strategia da parte degli altri naufraghi è forte essendo la Mancini un vero osso duro difficile da battere.

Francesca Cipriani non ha mascherato la sua incredulità quanto ha appreso di aver perso al televoto contro Jonathan Kashanian e Nino Formicola – tuttavia nella nomination-lampo con Rosa Perrotta ed Elena Morali, le naufraghe sospese, ad avere la peggio è solo quest’ultima che ringrazia per l’esperienza vissuta affermando di tornare a casa tranquilla e serena. Pertanto Francesca e Rosa rientrano in gara facendo ritorno alla Palapa ma sempre come “sospese” per cui non potranno né votare né essere nominate.

Al momento di decretare il primo finalista Alessia Marcuzzi nel darne comunicazione spiega ai naufraghi la modalità di voto. I naufraghi vengono chiamati a fare il nome del vip che vorrebbero in finale inserendo in una busta la sua foto, viene data loro anche la possibilità di autovotarsi. Tra Nino Formicola, Bianca Atzei, Alessia Mancini, Amaurys Pérez e Jonathan Kashanian a prendere più voti è proprio l’ex campione di pallanuoto Amaurys che ringrazia commosso i suoi compagni d’avventura: “Grazie ragazzi non me lo aspettavo…“.

NOMINATION: Sono ufficialmente al televoto Jonathan (4 voti) e Alessia (1 voto).

La semifinale andrà in onda lunedì 9 aprile in prima serata sempre su Canale5.

