PAURA PER GIANNA NANNINI CHE CADE ROVINOSAMENTE SUL PALCO

Paura per Gianna Nannini ieri sera sul palcoscenico del RDS Stadium. In giro col suo tour “Fenomale“, mentre si esibiva a Genova, dopo un’ora di spettacolo, l’artista è scivolata cadendo rovinosamente per terra, non riuscendo a rialzarsi. Il concerto è stato bruscamente interrotto e la Nannini è stata prontamente soccorsa e portata al pronto soccorso Villa Scassi dove è arrivata in codice giallo, ipotizzando la frattura della caviglia.

“Mi dispiace aver interrotto un concerto bellissimo a quattro pezzi dalla fine. Il pubblico genovese era veramente caloroso. Purtroppo salendo sulla pedana rialzata, nel buio sono caduta nel vuoto. Grazie ai Volontari della Croce Rossa Genovese e ai dottori e infermieri di Villa Scassi di Sampierdarena. Ho un grosso problema al ginocchio, ma ci vediamo domani a Montichiari e…. tutti seduti!“, ha commentato l’artista con una clip girata dentro l’ambulanza.

Redazione