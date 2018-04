ISOLA DEI FAMOSI: Jonathan Kashanian nominato da Bianca Atzei: “Per me è stato un tradimento” Cala l’apprezzamento del pubblico nei confronti della cantante

Bianca Atzei una volta ritornati dalla diretta della puntata di martedì 3 aprile, ha spiegato a Jonathan il motivo per il quale lo ha nominato sottolineando che ha preferito non nominare Alessia Mancini e Nino Formicola: “Con loro ho iniziato il mio percorso in Honduras” , ma Jonathan si è dimostrato basito e si è sfogato rispondendo: “Hai 31 anni, basta fare la bambina! Nella vita si fanno delle scelte, è chiaro che la tua nomination faceva parte di un piano”. Jonathan, che ha sottolineato come Bianca avesse quindi un ‘accordo siglato’ con gli altri che non poteva tradire, ha poi concluso: “Affronta le cose da matura, non è che puoi piangere. L’hai fatto? Pensavi fosse giusto? Ci stringiamo la mano. Per me è un po’ un tradimento. Dovevi schierarti stasera, mi dispiace”.

Un gesto, quello di Bianca, che sembra dare ragione a chi l’ha accusata di essere falsa e grande stratega, da Filippo Nardi a Paola Di Benedetto e, in ultimo, Franco Terlizzi, un gesto che ha stupito tutto il pubblico in studio, ma anche quello da casa che subito ha voluto commentare negativamente sui social.

Anche Elga Enardu ‘ex tronista’ di Uomini e Donne ha espresso delle opinioni non proprio carine nei confronti della ex fidanzata del campione della motorbike Max Biaggi, asserendo senza tanti mezzi termini sui social:

“Questa non doveva fare la cantante…Doveva fare l’attrice…Ma vai a casa…E’ un’ora che piange e non si vedono nemmeno le lacrime…Sei indifendibile…Ti arrampichi solo sugli specchi…”

Redazione