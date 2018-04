07/04/2018 – 20:35 #RAI1: Al Bano e Romina Power ballerini per una notte

Sabato 7 aprile torna “Ballando con le stelle”, il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci accompagnata dall’inesauribile energia di Paolo Belli che con la sua Big Band firmerà come sempre la colonna sonora per l’intera serata. Il programma, giunto alla quinta puntata, si appresta al giro di boa e porta la competizione a un livello ancora più alto.

Ospiti di Milly Carlucci, Ballerino per una notte” Al Bano e Romina Power, una coppia artistica inossidabile che ha portato la melodia della canzone italiana sui palcoscenici di tutto il mondo: Atlantic City (Stati Uniti), Montréal (Canada), Girona (Spagna), Bucarest (Romania) per poi tornare di nuovo in Russia (Mosca e San Pietroburgo) e Bielorussia (Minsk). Il 29 maggio 2015 è arrivata la prima tappa in Italia, all’Arena di Verona, con la partecipazione di Pippo Baudo, dei Ricchi e Poveri, di Umberto Tozzi, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Tyrone Power Jr. e Yari Carrisi.

Un sodalizio artistico, il loro, che non conosce confini e limiti generazionali e che per la prima volta affronterà una nuova sfida, sulla pista di “Ballando con le stelle”, imparando in poche ore una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dal direttore di DiPiù, Sandro Mayer, presente in studio, e il punteggio di Al Bano e Romina sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.



Due ospiti d'eccezione, quindi, per dare il via alla quinta puntata di "Ballando", e alle tante sfide, tutte a passo di danza, tra: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Cristina – Luca Favilla; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando.

Tre coppie sono state eliminate nelle puntate precedenti, Don Diamont – Hanna Karttunnen, Stefania Rocca – Marcello Nuzio, Eleonora Giorgi – Samuel Peron, ma la loro “corsa” non è finita, perché tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare ad allenarsi con grande impegno e costanza.

Ma le sorprese, a “Ballando con le stelle”, non finiscono mai. Apre infatti i battenti il torneo “Ballando con te”, dedicato alla gente comune, ai migliori artisti selezionati durante il tour “Ballando on the road” nelle regioni italiane. I primi artisti che si sfiderano sabato saranno la giovane ballerina molisana, di Campobasso, Marcella Sammartino e il gruppo composto dai fratelli Gargarelli, talentuosi ballerini pugliesi di Brindisi.