MARCO CARTA: OGGI, VENERDÌ 6 APRILE DATA ZERO DEL “TIENITI FORTE TOUR” SERATA DI BENEFICENZA -INGRESSO GRATUITO

Parte oggi 6 Aprile ore 20,30 dal Palaercole di Policoro (Basilicata) la data Zero del Tieniti forte Tour di Marco Carta.

Il concerto rientra nell’ambito dell’iniziativa organizzata dall’associazione World of Colors per sostenere il progetto solidale “Un sorriso in corsia”, a sostegno dei reparti di Pediatria dell’ospedale di Policoro e di Neuropsichiatria pediatrica dell’ospedale di Matera.

L’ ingresso è gratuito:

“Proprio per la data zero ho voluto unire tutta la mia musica alla solidarietà! – ha detto Marco Carta – Oltre a voi presenti il concerto sarà dedicato a tutti i bambini dell’ospedale pediatrico di Policoro!”.

Il cantante già a marzo nell’annunciare la data Zero del suo Tour aveva anticipato di aver “abolito il costo del biglietto“. Per l’occasione infatti sarà possibile acquistare un cesto di prodotti tipici locali il cui ricavato andrà a sostenere il progetto dell’associazione.

A breve le date del Tour.

Redazione