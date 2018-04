07/04/2018 – 16:45 #RAI1: IL SABATO ITALIANO Fedez papà, “Ballando con le Stelle” e l’attualità della settimana

Sabato 7 aprile, alle ore 16.45 su Rai1, appuntamento con Eleonora Daniele per una nuova puntata de Il Sabato Italiano. Grande spazio all’attualità, con i temi più caldi della settimana, commentati in studio dai protagonisti del mondo dello spettacolo e del giornalismo. Tra i personaggi più discussi del momento, il rapper Fedez, accusato di essere un cattivo genitore per aver postato sui social la foto del piccolo Leone. Milly Carlucci, in collegamento, presenterà la nuova puntata del programma di punta del sabato sera di Rai1, che questo sabato ospiterà la coppia più amata dagli italiani: Al Bano e Romina Power. Sempre dalla grande famiglia di Ballando con le Stelle, nello studio de Il Sabato Italiano arriveranno Eleonora Giorgi e due ballerini d’eccezione, Sara Di Vaira e Massimiliano Morra, tornato in pista dopo il grave incidente di cui è stato recentemente vittima. Finale a sorpresa, con una lunga intervista ad un ospite d’eccezione del mondo dello spettacolo.