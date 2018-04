Al via il serale di #Amici17

Dopo 6 mesi di lezioni, masterclass, sfide, prove, studio, impegno, sacrifici, difficoltà e soddisfazioni sono 14 gli allievi che si sono dimostrati più meritevoli, caparbi e determinati e che accedono al Serale di Amici, in onda in diretta da sabato 7 aprile dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma.

SQUADRA BIANCA: Emma, Irama e Zic cantanti; Daniele, Filippo, Luca e Valentina ballerini.

SQUADRA BLU: Biondo, Carmen, Einar e Matteo cantanti, Bryan, Lauren e Sephora ballerini.

Ancora di più in questa edizione rinnovata Maria De Filippi, si pone l’obiettivo di riportare al centro della scena i ragazzi e il loro talento. Nella speranza che una volta usciti dalla scuola siano pronti ad affrontare il mondo del lavoro e a conquistare l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Un’edizione dove sono presenti Tutti i colori del Talento dove le diversità sono un valore aggiunto dove i ragazzi provenienti da paesi e culture diverse si ritrovano a vivere e condividere la stessa passione: per la musica, per il ballo, per l’arte. Ognuno di loro porta una tonalità di colore diversa e unica e a vincere sarà il talento, la passione, la disciplina l’impegno ma e soprattutto la loro attitude e la capacità di trasmettere il loro mondo interiore e i loro stati d’animo.

Grande attesa e frenesia per la fase cruciale di questa avventura imperniata sul 3. Tre, infatti, sono gli organi giudicanti:

il televoto, per consentire al pubblico di tornare ad esprimere la propria preferenza e renderla vincolante ai fini della gara;

la Commissione interna, – formata da Alessandra Celentano, Carlo Di Francesco, Giusy Ferreri, Veronica Peparini, Garrison Rochelle, Paola Turci e Ruzy Zerbi– affinchè sia tutelata la storia artistica dei ragazzi con i loro pregi e i loro difetti;

la Commissione esterna – formata da Alessandra Amoroso, Marco Bocci, Ermal Meta, Giulia Michelini, Heather Parisi e Simona Ventura – per offrire la visione distaccata e professionale di chi giudica secondo la propria esperienza di mestiere di successo.

E di nuovo tre sono i palchi su cui è impostata questa edizione di Amici. Ogni allievo infatti, affronterà la gara sperando, sognando di calcare tutti e tre i palchi. Come? Ogni palco è una fase, superata la quale, l’allievo può aspirare ad andare avanti e alla fine ad accedere alla puntata successiva e magari ad essere anche vincitore di puntata.

Il meccanismo dei tre palchi, delle tre fasi di gara e dei tre organi giudicanti è infatti una sorta di imbuto per valutare ogni allievo nel bene e nel male, nei limiti e nei pregi, così da esser certi di premiare il talento in tutte le sue sfaccettature.

Altra importante novità di questa diciassettesima edizione del talent show è l’ingresso di Luca Tommassini in qualità di Direttore Artistico e Coreografo. L’eclettico e visionario ballerino dopo averli conosciuti personalmente e artisticamente durante gli ultimi mesi di permanenza nella scuola si prepara come promesso a “rendere i ragazzi degli artisti, a trasformarli da sognatori a professionisti” e a realizzare con loro e per loro grandi performance sul “palco più bello del mondo”.

Ad accompagnare le performances artistiche 23 ballerini professionisti: Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Elena D’Amario, Amilcar Moret Gonzalez. Filippo Ranaldi, Marcello Sacchetta, Sebastian MeloTaveira, Andreas Muller, Adriano Bettinelli, Federica Panzeri, Irene Tavassi, Ilaria Cavola, Francesca Tocca, Francesca Dario, Simone Nolasco, Gabriele Esposito, Gianmaria Giuliattini, Angelo Recchia, Chris Mc Carthy, Giulia Pauselli, Virginia Tomarchio, Antonietta Dalmini, Audrey Douglass e Giulia Federico.

#Amici17 è un’edizione come sempre ricca di talento e di novità che durante la stagione (come nelle scorse edizioni) ha mostrato, oltre il grande interesse del pubblico, il grande interesse degli internauti che numerosissimi seguono quotidianamente tutte le vicende legate ad Amici regalando al brand regolarmente la vetta delle più importante tendenze e classifiche social.

Amici di Maria De Filippi è diventato nel corso degli anni un fenomeno pop, dove il racconto legato al talento ha avuto un’evoluzione crossmediale che ha visto esplodere l’interesse in modo esponenziale anche sui social network e Witty Tv, la piattaforma che offre contenuti esclusivi, anticipazioni e backstage legati al mondo della scuola e non solo.

Il marchio Amici è attualmente presente oltre che su WittyTv – dove ha registrato fino ad oggi oltre 23 milioni di visualizzazioni per tutti i contenuti legati a #Amici17 – anche su Facebook, Twitter e Instagram.

Tramite i social ogni giorno Amici è in grado di imporsi sulla rete: su Facebook i contenuti proposti raggiungono picchi di circa 2 milioni di persone che almeno una volta al giorno visualizzano un contenuto della pagina ufficiale; su Twitter, durante il pomeridiano, l’hashtag #Amici17 è costantemente in prima posizione in tendenza Italia e sul podio in quella mondiale; su Instagram durante l’edizione del sabato pomeriggio, il programma ha raggiunto circa 20 milioni di interazioni arrivando a registrare oltre 37 milioni di impression settimanali.

Amici è da sempre anche marchio di garanzia per le grandi major discografiche e per le compagnie di ballo nazionali e internazionali. Grazie allo straordinario lavoro di scouting del talent show, Amici garantisce e consegna agli addetti ai lavori ragazzi con un ottimo livello di formazione professionale e artistica.

Anche la diciassettesima edizione ha coinvolto come sempre moltissimi telespettatori: in daytime la share media è del 20% pari a 3 milioni 100 mila spettatori. Amici è capace di catturare le fasce di pubblico più pregiate con una fidelizzazione assoluta del pubblico giovanissimo: sul target 15-19 anni la share esplode al 41%, ovvero 1 persona su 2 guarda il talent show di Maria De Filippi.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, presenza centrale e insostituibile per i ragazzi è scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello, Emanuela Sempio e Luca Zanforlin.

Un programma a cura di Eliana Guerra, Produttore esecutivo Claudia Ciaramella. Il coordinamento musicale è a cura di Stefano Settepani; le scene sono di Matteo Oioli; la fotografia di Massimo Manzato e Marco Vignanelli, i costumi di Claudia Tortora (per le performance) e Anahi Ricca.

Firma la regia per il quinto anno consecutivo Andrea Vicario.

