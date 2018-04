EVA HENGER: “Come esiste il bullismo dei ragazzi – esistono anche forme di bullismo professionale e io, in questo caso, lo sto subendo”

Eva Henger ex naufraga dell’ultima edizione de l’Isola dei Famosi coinvolta nello scandalo del cannagate come principale accusatrice di Francesco Monte, in una lettera aperta al settiminale Dipiù, svuota il sacco e nel ricordare cosa è accaduto dopo l’epocale scontro in diretta con Alessia Marcuzzi, attacca la conduttrice: “Dopo le tue urla, quando c’è stata la pubblicità e sei uscita dallo studio, ho sentito distintamente, così come lo hanno sentito le persone che avevo al mio fianco, che mi hai gridato: “Ma guarda questa ***…”, aggiungendo una brutta parolaccia. Se scrivo è anche perché penso che il pubblico debba sapere che dietro i tuoi sorrisi, dietro il tuo sembrare così gentile, c’è una donna piena di rabbia”.

E lo sfogo continua, la Henger confessa di essere stata vittima di bullismo da parte di sia di Alessia Marcuzzi, sia degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari: “Alessia – mi spieghi perché io ho un camerino lontano da quelli di tuttI gli altri? Per la precisione, prima di ogni diretta, mi cambio, mi preparo e mi trucco in una struttura esterna agli studi. Senza nessuno degli altri naufraghi. Completamente da sola. Come esiste il bullismo dei ragazzi – aggiunge la Henger – esistono anche forme di bullismo professionale e io, in questo caso, lo sto subendo“.

