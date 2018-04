08/04/2018 – 14:00 #RAI1: DOMENICA IN Violenza sulle donne, la carriera di Gloria Guida, Sergio Friscia, sintonie di coppia

Domenica 8 aprile, alle ore 14, appuntamento su Rai1 con una nuova puntata di Domenica In. In apertura un tema d’attualità: la violenza sulle donne. Con testimonianze inedite e toccanti di vittime e parenti, Cristina Parodi analizzerà il grave fenomeno, che solo in Italia vede una donna uccisa ogni 60 ore. In studio Nancy Mensa, la cui madre Antonella Russo fu uccisa nel 2013 dal padre, Monica Leofreddi, conduttrice televisiva in passato vittima di uno stalker, e Alessandra Pauncz, psicoterapeuta e fondatrice del primo centro italiano per uomini violenti nei confronti delle donne.

Spazio all’intrattenimento con Gloria Guida, attrice icona della commedia all’italiana, che racconterà le pagine più belle della sua carriera artistica e della sua inossidabile storia d’amore con Johnny Dorelli.

Il protagonista del gioco “Che uomo sei?” di questa settimana sarà l’attore e showman Sergio Friscia che, dopo aver risposto alle domande della conduttrice, verrà giudicato da un panel di telespettatrici come “marito”, “amante” o “amico ideale”.

L’amore di coppia sarà al centro del “Gioco delle affinità”, con Veronica Maya e il marito Marco Moraci. Rispondendo alle domande del test e ascoltando le risposte dello psicologo Ruggero Andrisano Ruggieri, anche i telespettatori da casa potranno testare la propria sintonia di coppia.

Nel consueto “Processo a Ballando con le Stelle” verranno commentati gli episodi salienti e maggiormente interessanti o controversi della puntata del sabato, in compagnia del giurato Guillermo Mariotto. A vestire i panni di “Ballerina della domenica” sarà Anna Falchi, impegnata in una performance dal vivo al fianco di Roberto Imperatori.

Benedetta Parodi, protagonista di una nuova incursione “A casa di…”, andrà a trovare la regina delle imitazioni, Emanuela Aureli, per una gustosa e divertente intervista dietro ai fornelli.

E ancora, emozioni in musica con le voci uniche di Sal Da Vinci, Karima e Silvia Salemi, accompagnati dalla band di Domenica In.

A commentare la puntata, un parterre composto da Roberta Capua, Adriano Panatta, Catena Fiorello, Angela Rafanelli, Claudio Lippi e l’avvocato Emanuele Tringali.

