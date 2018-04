Amici17 Il Serale – VINCE MATTEO – ELIMINATO FILIPPO – MARIA DE FILIPPI “SORPASSATA” IN ASCOLTI DALLA CARLUCCI SU RAI1

<<La prima puntata si apre con una carrellata di dichiarazioni dei ragazzi proiettate sul mega-schermo dello studio. Successivamente fanno il loro ingresso i membri della commissione esterna (Heather Parisi, Marco Bocci, Giulia Michelini, Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Simona Ventura) seguiti dalla padrona di casa, Maria De Filippi.

Vengono presentati i tre palchi che dovranno affrontare gli allievi delle due squadre, corrispondenti alle tre fasi che dovranno superare per arrivare fino in fondo alla puntata. Nella prima fase sarà la Commissione interna a giudicare, nella seconda il televoto, nella terza la Commissione interna.

Cominciano le esibizioni! Si parte con la prima fase e le performance corali delle due squadre. Comincia la squadra dei Bianchi ed entra Laura Pausini, la prima ospite della serata ad esibirsi con i ragazzi. Dopo l’esibizione arriva il giudizio della Commissione interna: Daniele e Filippo vengono stoppati e non potranno più esibirsi.

È il turno della squadra dei Blu: anche la loro performance di gruppo è accompagnata da Laura Pausini. Alla fine solo Sephora non riesce a salire sul palco della seconda fase.

Seconda fase. Sul secondo palco previsto per questa edizione va in scena la sfida a squadre e viene lanciato il televoto, organo giudicante per questa fase. La squadra perdente andrà tutta in eliminazione.

Si comincia con la sfida tra Matteo (“Il mare calmo della sera” di Andrea Bocelli) e Irama (con il suo inedito “Che ne sai”). L’esibizione del cantante dei Blu viene bocciata da Rudy Zerbi, opinione che accende un dibattito tra il professore e le due componenti della Commissione esterna, Alessandra Amoroso e Simona Ventura. I giudizi delle Commissioni sembrano più sbilanciati su Irama, ma il televoto premia Matteo.

Seconda sfida, si balla: la sfida è tra Valentina e Bryan. La ballerina dei Bianchi si confronta con una coreografia, un sensuale tango, molto difficile per lei, scelta appositamente dalla maestra Alessandra Celentano, come lei stessa ha dichiarato, per metterla in difficoltà. Marco Bocci la promuove, ma per Alessandra Celentano ed Heather Parisi la performance della ragazza è da bocciare. Bryan, invece, balla “Time of my life” del film “Dirty Dancing”. Valentina viene fermata da Alessandra Celentano (colei che le aveva assegnato la coreografia), ma il televoto riabilita Valentina che batte Bryan.

È il momento del duetto con l’ospite: entra Fabri Fibra! Il rapper di “Fenomeno” entra con una busta che contiene i nomi degli allievi papabili per la performance: la prescelta è Valentina, chiamata a ballare sulle note di “Stavo pensando a te”. Lo sfidante della ballerina è Einar il quale propone il suo inedito “Salutalo da parte mia”. È il cantante dei Blu a vincere la sfida.

Arriva la prova proibitiva ballo:si tratta di una performance studiata dal Direttore Artistico Luca Tommassini che alterna più stili, dal Classico al Contemporaneo. I ballerini delle due squadre sono liberi di scegliere se accettare o meno di cimentarsi con la prova. Per i Blu si alza in piedi Lauren, mentre per la squadra dei Bianchi non c’è nessun volontario. Il televoto si apre comunque. Prima che arrivi il voto del pubblico Valentina afferma che la prova avrebbe dovuto accettarla Bryan. Il ballerino raccoglie la “provocazione” e riproduce la coreografia. Il televoto premia Lauren che vince contro la squadra bianca.

Si riparte con la sfida fra Zic e Lauren. Il cantante dei Bianchi canta “Ancora” di Eduardo De Crescenzo guadagnando da una parte le lodi di Alessandra Amoroso, dall’altra le critiche di Rudy Zerbi che lo soprannomina “Pokémon Zic” per la capacità di togliere le sfumature emotive delle canzoni. La ballerina risponde con una coreografia di Bill Goodson: la performance rende felice il professore. È Zic a vincere la sfida!

Entra in studio la terza ospite del la prima puntata del Serale: Alice Merton. Per il duetto sulle note della sua “No Roots”, pezzo che l’ha consacrata negli ultimi mesi anche in Italia, la giovane cantautrice sceglie Emma. La sfidante per i Blu è Carmen che canta emozionatissima “Trattengo il fiato” di Emma Marrone. La sfida viene vinta da Emma.

Si passa alla sfida tra Biondo e Luca. Il primo fa scatenare il pubblico con il suo inedito “Dejavu”. La sua esibizione accende una discussione tra i membri delle due Commissioni. Il ballerino dei Bianchi balla una coreografia assegnatagli da Alessandra Celentano, secondo la quale non avrebbe meritato l’ammissione al Serale. Tra i due vince Biondo.

Colpo di scena: Luca Tommassini propone una sfida di freestyle sulle note di “Judas” di Lady Gaga! I ballerini scelti sono Luca e Bryan, a vincere è il ballerino dei Bianchi!

La seconda fase si chiude con una sfida tra cantanti, Irama e Biondo. Per entrambi ci sono delle cover: il primo propone “E penso a te” di Lucio Battisti, il secondo “Una carezza in un pugno” di Adriano Celentano. Il televoto premia Irama, ma la squadra che vince la seconda fase è la squadra Blu!

Solo tre degli allievi della squadra vincitrice possono salire sul terzo palco della serata. È il televoto a selezionare i ragazzi: sono Biondo, Matteo ed Einar volano alla terza fase, mentre Bryan, Lauren e Carmen si aggiungono a tutti gli altri ragazzi a rischio eliminazione.

Terza fase. I tre allievi saliti sull’ultimo palco della serata si esibiscono a rotazione: il cantante o il ballerino che ottiene il maggior numero di voti da parte della Commissione esterna va direttamente alla seconda puntata, gli altri due vanno a rischio eliminazione.

Biondo canta un altro suo inedito, “Quattro mura”, Matteo propone “My last my everything” di Barry White, infine Einar regala una versione acustica di “What do you mean” di Justin Bieber.

Il vincitore della puntata è Matteo che ha la facoltà di salvare uno degli altri allievi a rischio eliminazione e portarlo con sè alla seconda puntata. È Einar a raggiungere Matteo sul palco più alto dello studio.

Fa il suo ingresso in studio Luca Tommassini. Anche lui ha la possibilità di salvare due ragazzi: sono Daniele e Sephora.

Dopodiché la Commissione interna vota chi eliminare: a lasciare la scuola è Filippo, mentre si salvano Luca, Irama, Emma, Valentina, Zic, Biondo e Lauren.

Il primo appuntamento del Serale si chiude con la performance di Laura Pausini che rientra in studio per presentare “Frasi a metà”, il secondo singolo estratto dal suo ultimo album “Fatti sentire”>>

Alla fine della prima puntata di questa nuova edizione di Amici resta la perplessità di un regolamento farraginoso quanto inutile, stancante e penalizzante che permette al competitor di Rai1 Ballando con le stelle il sorpasso in ascolti, clamoroso quanto inaspettato.

ASCOLTI:

La prima puntata di Amici 17 Il Serale – in onda dalle 21.09 alle 0.56 – si è “fermata” infatti a 3.996.000 spettatori pari al 20.77% di share.

Su Rai1 Al Bano e Romina, ballerini d’eccezione fanno il miracolo e la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle raccoglie 4.509.000 spettatori pari al 19.47% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21.48, e 4.325.000 spettatori pari al 23.06%, dalle 21.57 alle 0.47.

