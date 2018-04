LE IENE vanno in onda ma senza Nadia Toffa … ecco perchè

La puntata di Le Iene di domenica 8 aprile è andata in onda ma senza Nadia Toffa. Il motivo dell’assenza è stato spiegato dalla stessa “iena” attraverso il suo profilo Facebook:

<<Ciao ragazzi, stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, Le Iene, perchè negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica ;(VI prometto comunque che da settimana prossima tornerò seduta dietro la scrivania assieme ai miei compagni, ai quali mando un mega in bocca al lupo…vi guardo da qui e voi seguite il mio servizio in onda stasera, che sono riuscita a girare qualche giorno fa 😉

a prestissimo.>>

Recentemente la conduttrice aveva ammesso di non essere ancora guarita dal cancro e il suo messaggio, reso noto su tutte le piattaforme social, anche se privo di dettagli sul tipo di cura, sta avendo una enorme risonanza e il sostegno del pubblico di Italia1 che si augura di rivederla quanto prima alla conduzione del programma.

