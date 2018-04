ISOLA DEI FAMOSI: ELIMINATA ALESSIA MANCINI – LA “CIPRY” TORNA IN GARA MA VA IN NOMINATION CON JONATHAN

La dodicesima puntata e semifinale del reality di Canale 5, l’Isola dei famosi in onda lunedì 9 aprile, regala i primi verdetti tra accuse, liti e pianti.

Accusa pesante di Amaurys nei confronti di Jonathan “Quando mi sono sentito male Jonathan sperava che io non rientrassi in gioco” la reazione dell’ex gieffino è disgustata : “No, non ho mai detto o pensato ciò. Queste sono offese gratuite, non ci sto. Fermate il televoto, me ne voglio andare subito”. In Studio Marco Ferri accusa Alessia Mancini di omofobia: “Alessia ha parlato male dei gay!“.

Attacco poi a Bianca Atzei da parte della Marcuzzi e Mara Venier sul fronte della sua “incoerenza”. La cantante tenta a difendersi ma fatica, interviene quindi dallo studio la mamma della Atzei che urla: “Basta basta basta bastaaaaaaa bastaaaaaa fatti scivolare le cose addosso, fregatene, non voglio più che qualcuno ti sotterri così” e ancora: “Basta, basta, non ti voglio vedere più così. Segui il tuo cuore, fregatene”. L’intervento ha l’effetto di ridimensionare l’aggressività degli opinionisti in studio e della conduttrice, mentre tra le lacrime la Atzei risponde: “Mi faccio troppe pippe mentali, è questo il mio problema!”.

Prova dello specchio. I naufraghi per la prima volta possono guardarsi allo specchio. Sono dimagriti tutti eccetto La Atzei “Sono ingrassata, ma come è possibile?”.Kashianian (-9 kg) esclama : “Mi si vedono le ossa, ho le gambe di Kate Moss!”. Formicola (-9 kg) dice: “Sono un misto tra me e Roberto Vecchioni!”. Perez, che è dimagrito 23 kg, non si riconosce: “Sono un cadavere, mamma mia!”. La Perrotta ha perso due chili che poco si notano, la Cipriani si stupisce, non vuole credere di aver perso solo tre chili.

Finalmente l’esito del televoto: Alessia Mancini perde contro Jonathan, quindi è eliminata; invitata a restare e a rientrare in gioco tramite il televoto lampo con le due naufraghe sospese, rifiuta e torna a casa.

Nomination segrete questa settimana: Nino nomina Jonathan, così come Amaurys, mentre Jonathan nomina Nino. Bianca vota Nino. Amaurys è chiamato a mandare al televoto uno tra Nino e Jonathan che hanno ricevuto lo stesso numero di voti: lo sportivo vota Jonathan. Intanto la Marcuzzi annuncia che a rientrare in gara è Francesca Cipriani ma sarà lei ad andare in nomination con Jonathan. Chi la spunterà? Nel corso della finale verrà svelato il nome del quarto finalista che si aggiungerà a Bianca, Nino e Amaurys. L’appuntamento con la finale dell’Isola è per lunedì 16 aprile su Canale 5.

