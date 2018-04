12/04/2018 – 21:20 #RAI2: THE VOICE OF ITALY 2018 oggi l’ultima blind audition

Va in onda, oggi Giovedì 12 aprile alle 21.20 su Rai2 l’ultima Blind Audition di The Voice of Italy 2018, condotta da Costantino della Gherardesca. Va in onda, oggil’ultima Blind Audition di

Nel quarto appuntamento con le “audizioni al buio”, arriva al culmine la competizione tra Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia, che devono chiudere i propri team, assegnando gli ultimi posti rimasti disponibili. Ciascun coach dovrà raggiungere quota 12 per passare alla fase successiva dei “Knock Out”, che si svolgerà in due puntate, in onda il 19 e il 26 aprile.

Per gli aspiranti cantanti, provenienti da tutta Italia, si assottigliano le possibilità di esibirsi sul palco di The Voice. Sono soltanto 9 i posti rimasti: 3 nel team di J-Ax e 2 negli altri. Alla fine delle selezioni, solo un concorrente sarà incoronato “Voice” italiana del 2018 e si aggiudicherà un contratto discografico esclusivo con Universal Music Italia.

Di seguito, i team e i talenti scelti finora:

10 talenti nel Team Al Bano: Tekemaya (Francesco Bovino), 41 anni di Lecce (drag queen e cantante); Aurelio Fierro JR, 41 anni di Napoli (cantante); Maryam Tancredi, 18 anni di Napoli (studentessa); Cinzia Carreri, 28 anni di Mantova (performer); Virginia Dioletta, 22 anni di Roma (fonica); Simona Marcelli, 20 anni di Torre Boldone, Bergamo (studentessa); Selenia Stoppa, 26 anni da Lecce (attrice e cantante); Stefania Calandra, 50 anni di Roma (musicista); Raimondo Cataldo, 26 anni di Mantova (libero professionista); Maria Teresa D’Alise, 33 anni di Roma (cantante). : Tekemaya (Francesco Bovino), 41 anni di Lecce (drag queen e cantante); Aurelio Fierro JR, 41 anni di Napoli (cantante); Maryam Tancredi, 18 anni di Napoli (studentessa); Cinzia Carreri, 28 anni di Mantova (performer); Virginia Dioletta, 22 anni di Roma (fonica); Simona Marcelli, 20 anni di Torre Boldone, Bergamo (studentessa); Selenia Stoppa, 26 anni da Lecce (attrice e cantante); Stefania Calandra, 50 anni di Roma (musicista); Raimondo Cataldo, 26 anni di Mantova (libero professionista); Maria Teresa D’Alise, 33 anni di Roma (cantante). 9 talenti nel Team J-Ax: Antonio Licari, 18 anni di Marsala (studente); Kimberly Madriaga, 18 anni di Catania (studentessa); Beatrice Pezzini, 20 anni di Verona (studentessa al Conservatorio); Andrea Tramacere, 19 anni di Rovigo (studente e catechista nel tempo libero); Riccardo Giacomini, 27 anni di Cagliari (operaio); Angelica Ibba, 16 anni di Cagliari (studentessa); Angelica Peroni, 23 anni di Verona (studentessa e barista); Rosy Castello, 19 anni di Ragusa (studentessa); URAMAWASHI, (Gaia Miolla e Nicolò Restaini, 17 e 21 anni, studenti,entrambi da Bari). 10 talenti nel Team Francesco Renga: Mirko Carnevali, 33 anni di Milano (musicista, sportivo); Marica Fortugno, 20 anni, di Reggio Calabria (studentessa); Asia Sagripanti, 19 anni di Pordenone (studentessa); Antonello Carozza, 32 anni di Campobasso (cantante); Michelangelo Falcone, 17 anni di La Spezia (studente); Laura Ciriaco, 33 anni di Milano (cantante); Daniele Gentile, 18 anni di Bari (studente); Alberto Lionetti, 18 anni di Torino (Musicista); Virginia Mellino, 18 anni di Livorno (studentessa); Giovanni Saccà, 23 anni di Messina (studente). 10 talenti nel Team Cristina Scabbia: Ylenia Aquilone, 23 anni di Catania (banconista); Andrea Butturini, 23 anni di Brescia (studente); Alessio Parisi, 19 anni di Napoli (studente); Graziana Campanella, 26 anni di Bari (cantante); Elisabetta Eneh, 31 anni di Cosenza (disoccupata); Antonio Marino, 35 anni di Napoli (insegnante di canto); Alessandra Machella, 32 anni di Roma (musicista); Claudia Illari, 23 anni di Roma (studentessa); Sabrina Rocco, 19 anni di Napoli (studentessa); Mara Sottocornola, 31 anni di Como (cantante). Dagli studi di Rai Radio2, radio ufficiale di “The Voice of Italy”, commentano il programma Gino Castaldo ed Ema Stokholma, insieme al gruppo d’ascolto “Back2Back”.

