13/04/2018 – 21:20 #RAI3: “CYRANO L’AMORE FA MIRACOLI”Tra gli ospiti Ornella Vanoni, Gigi Proietti, Alessio Boni ed Ermal Meta

Nella puntata di “Cyrano. L’Amore fa miracoli”, in onda venerdì 13 aprile alle 21.20 su Rai3, Massimo Gramellini e Ambra Angiolini risponderanno alle domande contenute nelle tante lettere che sono arrivate alla redazione. Ad accompagnarli in questo viaggio nei sentimenti saranno ospiti in studio Ermal Meta e Alessio Boni. Durante la puntata conosceremo tante altre storie, come quella della coppia che ha ricostruito la funivia di Sarajevo, una bellissima favola apparsa sulle pagine dei giornali di questa settimana. Per le storie di amicizia di Malcom Pagani, vicedirettore di Vanity Fair, ci saranno Gigi Proietti con Nicola Piovani e Ornella Vanoni con il jazzista Paolo Fresu. Concluderà la puntata il racconto commovente della compagna di Dj Fabo, Valeria Imbrogno.