14/04/2018 – 20:35 #RAI1: “BALLANDO CON LE STELLE” Gabriel Garko ballerino per una notte

si accendono nuovamente i riflettori sul dance show più seguito dal pubblico televisivo, “”, il varietà dicondotto dacon l’immancabile swing di Paolo Belli. Dopo il grande successo di ascolti della settimana scorsa, questo sabato, ospite di, sarà uno degli attori più amati della fiction italiana, il sogno di milioni di donne:L’attore torinese ha iniziato la sua carriera negli anni novanta, ma ha raggiunto il successo nel 2006 con la fiction televisiva L’onore e il rispetto. Indimenticabile la sua interpretazione nel film Le fate ignoranti, di Ferzan Özpetek. Questa voltasi cimenterà in una nuova sfida. Sulla pista di “” affronterà un vero e proprio “tour de force” imparando in poche ore una coreografia realizzata esclusivamente per lui, da eseguire durante la diretta del programma.ballerà un sensuale tango sulle note inconfondibili di un brano che ha fatto la storia della musica: “Kiss” di Prince, accompagnato dalla bellissima Gioia Giovanatti. L’esibizione verrà valutata dal Direttore Sandro Mayer, presente in studio. Il punteggio così ottenuto sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.Nella puntata di Ballando con le stelle danzeranno: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei;; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. Quattro coppie sono state eliminate nelle puntate precedenti, Don Diamont – Hanna Karttunnen e Stefania Rocca – Marcello Nuzio, Eleonora Giorgi – Samuel Peron, Cristina – Luca Favilla, ma la loro “corsa” non è finita; tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare ad allenarsi con grande impegno e costanza.Nel corso della serata ci sarà anche il secondo appuntamento con il torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune. I migliori artisti selezionati nel tour “Ballando on the road” si apprestano ad esibirsi su Rai1. Gli artisti che si sfideranno questo sabato sono la giovane ballerina di Torino, Aurora Nobile, e il gruppo laziale degli Starlight Company, talentuosi ballerini di Ladispoli e Cerveteri.Come sempre sarà presente in studio l’inflessibile giuria composta dacapitanata daL’ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione e, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso (al costo di euro 0,51 IVA inclusa), oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile (al costo di euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati; tutti i dettagli sono presenti sul regolamento scaricabile dal sito: http://www.ballandoconlestelle.rai.it ).Le coppie nelle loro performance saranno accompagnati dal ritmo della Big Band guidata dache come sempre faranno la colonna sonora per l’intera serata. Come sempre è attivo il sito del programma: http://www.ballandoconlestelle.rai.it dove è possibile trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione.